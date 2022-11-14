﻿Aksaray'da 'sahte diş hekimine' gözaltı 

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde bir kişinin diploması olmadan diş hekimliği yaptığı bilgisine ulaştı.
KLİNİK AÇIP HASTALARI TEDAVİ ETMİŞ
Çalışma başlatan jandarma, Tamer G.'nin hekim olmadığı halde klinik açıp, hasta tedavi ettiğini saptadı.
Ardından kliniğe operasyon düzenlendi. Operasyonda Tamer G. gözaltına alınırken, klinikte 68 tıbbi diş malzemesi, 44 ampul lokal anestezi ile 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)
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