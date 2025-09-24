Aksaray’da servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çapan O. yönetimindeki servis minibüsü dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen motosikletle temas etti. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü Yasin Ö. (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne, tesadüfen kaza yerinde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.