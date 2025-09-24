Aksaray’da servis minibüsüyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çapan O. yönetimindeki servis minibüsü dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen motosikletle temas etti. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü Yasin Ö. (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne, tesadüfen kaza yerinde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

