

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasin Duru (35) yönetimindeki 68 AFK 550 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı hemen yolun sağına çekerken, alevleri gören çevredeki esnaf yangın tüplerini kaparak alevlere müdahale etti. Esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.



Yasin Duru, "Aracı sürerken benzin kokusu aldım ama trafik yoğundu, kenara çekemedim. Caddeye gelince dumanı fark edip hemen durdum. Vatandaşlar sağ olsun yardıma koştu. Allah razı olsun, yangın büyümeden söndü. Kendimizde de bir şey yok Allah’a şükür" dedi.