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Aksaray'da sıcak hava balonu düştü! Ölü ve yararlılar var
Aksaray'da sıcak hava balonu düştü! Ölü ve yararlılar var
15 Haziran 2025 / 08:11
Düzenleme:
15 Haziran 2025 / 09:01
Kaynak: İHA
Son dakika... Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.
Ayrıntılar geliyor...
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