Aksaray'da sıcak hava balonu düştü! Ölü ve yararlılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Son dakika... Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.

Ayrıntılar geliyor...

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