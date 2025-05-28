Aksaray’da silahlar konuştu: 1 ölü 1 ağır yaralı

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde, uzun süredir süregelen arazi anlaşmazlığı bugün korkunç bir silahlı çatışmaya dönüştü. İki aile arasında çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Niyazi D. isimli genç, belinden çıkardığı tabancayla tartıştığı karşı ailenin bireylerinden 45 yaşındaki Veyis Ergin’e ateş açtı. Olayda seken kurşunlardan biri, saldırganın babası Mehmet D.’ye isabet etti. Veyis Ergin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet D.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

TOPRAK KAVGASI YILLARIN ÖFKESİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre, her iki aile arasında yaklaşık iki yıldır süre gelen arazi sınırı tartışması, bugün adeta infilak etti. Belde merkezinde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma hızla şiddetlenerek fiziksel kavgaya dönüştü. Gerginlik sırasında 17 yaşındaki Niyazi D., yanında taşıdığı silahla önce Veyis Ergin’e ateş etti. Açılan kurşunlardan biri ise olay yerinde bulunan kendi babası 37 yaşındaki Mehmet D.’yi yaraladı.

HASTANE ACİL SERVİSİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yaşanan şiddet burada da devam etti. Yaralıların yakınlarının hastaneye akın etmesiyle birlikte acil servis önünde gerginlik yeniden tırmandı. Sözlü tartışmalar kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildi.

VEYİS ERGİN KURTARILAMADI, MEHMET D. YOĞUN BAKIMDA

Acil serviste kırmızı alanda tedavi altına alınan Veyis Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Ergin’in ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayın boyutlarını daha da ağırlaştırdı. Öte yandan seken kurşunla ağır yaralanan Mehmet D.’nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BELDE DİKEN ÜSTÜNDE: GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Olayın ardından Bağlıkaya beldesinde adeta olağanüstü hal ilan edildi. Jandarma, olası yeni bir çatışma ihtimaline karşı belde ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Hastane çevresinde de zırhlı araçlar konuşlandırılırken, giriş çıkışlarda kontroller sıklaştırıldı.

Jandarmadan kapsamlı soruşturma: Silah kimden çıktı, kim ateş etti?

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Silahın kime ait olduğu, kimin hangi anda ateş ettiği, olay anında kimlerin nerede bulunduğu gibi tüm detaylar inceleniyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, olayda kullanılan silahın balistik incelemesi için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

YETKİLİLERDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI: “YENİ BİR ACI YAŞANMASIN”

Aksaray Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşlara sağduyu çağrısı yapıldı. Olayın yargıya intikal ettiği, tarafların adalete güvenmesi gerektiği vurgulanırken, provokasyonlara karşı uyanık olunması istendi. Hastane çevresinde ve beldede güvenlik önlemlerinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.