Aksaray’da silahlı dehşet: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi ağır yaralı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ömer Can Tan (19), evlerinin önünde komşusu Kuddusi Altıparmak (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tan, yanında bulunan tabancayla Altıparmak’a ateş ederek elinden yaraladı.

Öfkesi dinmeyen Tan, daha sonra evin içinde bulunan kardeşi Umut Tan’ı (9) başından, annesi Medine Tan’ı (41) ise başından ve omzundan vurdu. Ardından namluyu kendi başına çevirerek tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sabaha karşı acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Can Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında oldukları öğrenildi. Komşusu Kuddusi Altıparmak’ın ise elinden yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.