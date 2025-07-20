Aksaray’da siyaset mi kazandırıyor, ticaret mi?

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray'da son dönemde ticaret dünyasındaki çalkantılar, dikkat çekici bir toplumsal dönüşüme neden oluyor. Gazeteci Sedat Eker'in çarpıcı tespitleri, şehir ekonomisinin perde arkasındaki tabloyu gözler önüne seriyor. Eker, “Ticarette darbe yiyenler, soluğu siyasette alıyor. Siyaset mi daha çok kazandırıyor, ticaret mi?” sorusuyla zihinleri kurcalarken, Aksaray’daki ekonomik karmaşanın siyasi dengelere etkisine işaret ediyor.

Eker yazısında özetle şunları vurguluyor:

AKSARAY TİCARETİN MERKEZİ AMA…

Her gün yeni bir iflas, konkordato ya da piyasadan çekilen bir esnaf haberi geliyor. Bir zamanlar yatırımın merkezi olarak görülen şehirde, artık ayakta kalabilmek bile başarı sayılıyor.

KAOSTAN BİLE KAZANANLAR VAR

Ekonomik sıkıntılar bazılarını vururken, bazıları için fırsata dönüşüyor. Şehirde kaostan faydalanarak büyüyen, mal varlığını artıran iş insanlarının olduğu da konuşuluyor.

SİYASET, YENİ KAZANÇ KAPISI MI?

Ticarette darbe yiyenlerin yönünü siyasete çevirmesi dikkat çekiyor. Eker'e göre, Aksaray’da ticaret yapmak yerine siyasetin içinde yer almak, bazıları için yeni bir “kurtuluş yolu” haline gelmiş durumda.

SİYASİ KADROLAR ZENGİNLEŞİYOR MU?

İl ve ilçe başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin maddi durumları halk arasında merak konusu. Servetini korumaya çalışan, siyasi pozisyonları kazanca dönüştüren isimlerin varlığına dikkat çekiliyor.

PARA MI KIYMETLİ, İNSAN MI?

Eker yazısında şu soruyu da yöneltiyor: “Para kıymetlendi mi yoksa kıymet mi kaybetti, belli değil.”

AKSARAY’IN GERÇEK FOTOĞRAFINI KİM ÇEKECEK?

Ekonomi ve siyasetin iç içe geçtiği Aksaray'da, vatandaşlar kime inanacaklarını ve kime güveneceklerini şaşırmış durumda. Şehirde herkes, kim zenginleşiyor, kim batıyor, kim siyasetle servetini büyütüyor sorularının yanıtını arıyor.

Eker'in satır aralarında şu net mesaj var:

“Kime bakarsanız bakın, menfaati için hareket edenleri görüyorsunuz.”

Aksaray halkı bu soruya yanıt arıyor: Gerçek kazanç nerede?