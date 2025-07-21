Aksaray’da siyaset ve iş dünyası bu düğünde buluştu!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Düğün törenine başta Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ayhan Erel olmak üzere Anahtar Parti’nin il ve ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Siyaset sahnesinin diğer önemli temsilcilerinden İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Sami Uyar ve il-ilçe yönetimi de düğünde yer alarak, Karakuş ailesinin mutluluğuna ortak oldular.

Düğüne damga vuran bir diğer isim ise CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk oldu. Ertürk’ün katılımı, farklı siyasi partilerden isimlerin bir arada bulunarak dostluk ve birliktelik mesajı vermesine vesile oldu.

Davetliler arasında iş dünyasının önde gelen temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, şehrin kanaat önderleri ve çok sayıda misafir de yer aldı. Zengin katılım, Karakuş ve Us ailelerinin sosyal çevredeki etkinliğinin adeta göstergesi niteliğindeydi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden eğlencede, konuklar müzik ve ikramların tadını çıkarırken, davetliler bol bol hatıra fotoğrafları çekilerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Organizasyonun kusursuz akışıyla dikkat çeken düğün töreni, Aksaray’da sadece bir aile buluşması olmaktan çıkarak, siyasetin ve iş dünyasının kaynaştığı örnek bir sosyal etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Yeni evlenen çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen katılımcılar, Karakuş ve Us ailelerini tebrik ederek, bu özel günlerinde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadılar.