Aksaray’da şok küçükbaş hırsızlığı! Ahırdan çalınan hayvanlar kısa sürede bulundu: 1 tutuklama

Metin Kurt /Aksaray

İhbarın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı bir inceleme ve araştırma başlattı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, olayın faillerinin K.S. ve C.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Gülağaç ilçe sınırları içerisinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.O. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, K.S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA’DAN HIZLI MÜDAHALE VE BAŞARILI OPERASYON

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin olay sonrası hızlı ve etkin çalışması, vatandaşların güvenliğine yönelik kararlı mücadelenin bir kez daha altını çizdi. Gülağaç ilçesinde kısa sürede sonuçlanan bu olay, yerel halk tarafından takdirle karşılandı.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların benzer mağduriyetler yaşamamaları için dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ivedilikle kolluk kuvvetlerine bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLAR RAHAT BİR NEFES ALDI

Olayın çözülmesi ve çalınan hayvanların sahibine teslim edilmesi, belde halkı arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya ve yerel platformlarda güvenlik güçlerine teşekkür mesajları paylaşıldı.