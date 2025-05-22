Aksaray'da şok olay: Otomobilin önüne atladı

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray'da meydana gelen ve görenleri şaşkına çeviren olayda, bir vatandaşın seyir halindeki otomobilin önüne aniden atlaması sonucu kaza meydana geldi.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili emniyet kameralarının ortaya koyduğu gerçek sosyal medyada ve çevrede geniş yankı uyandırdı.

Olay, Aksaray merkez Minarecik Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenilen A.K. (50), henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yola fırlayarak, A.K. (60) yönetimindeki 68 BP 557 plakalı otomobilin önüne kendini attı.

Aracın çarpmasıyla yere savrulan ve başından darbe alan A.K., çevredeki vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ancak olayın perde arkası, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde, A.K.’nin kasıtlı bir şekilde yola çıktığı ve otomobilin önüne kendini attığı açıkça tespit edildi. Bu durum, olayın "kaza"dan çok "bilinçli bir hareket" olduğunu gözler önüne serdi.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından ifadesi alınan araç sürücüsü A.K., olayın şokunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir anda önüme atladı. Fren yaptım ama engel olamadım. Ben vurmadım, sadece uyardım ama tekrar gelip arabaya vurdu. Daha önce de böyle şeyler yaptığı söyleniyor.”

Çevredeki görgü tanıkları da benzer ifadelerde bulunarak, A.K.’nin daha önce de birkaç kez trafikte benzer hareketlerde bulunduğunu, araçların önüne atlayarak tehlikeye davetiye çıkardığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, uzmanlar bu tür bilinçli hareketlerin yalnızca sürücüleri değil, kamu güvenliğini de tehdit ettiğine dikkat çekti. Yetkililer, güvenlik kameralarının ve vatandaş ihbarlarının olayların doğru şekilde aydınlatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplumun ruh sağlığı açısından da dikkatle ele alınması gereken bu tarz davranışların arka planının araştırılması ve gerektiğinde sosyal destek ya da psikolojik yardım süreçlerinin devreye sokulması gerektiği ifade ediliyor.