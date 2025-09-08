Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Çerdiğin Mahallesi 1058 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 AFA 103 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Şevket A. (50), aynı sokakta ilerleyen 68 ADL 752 plakalı Volvo marka otomobil sürücüsü Serap Güneş M. (32) ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü yola düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“POLİS İNCELEME BAŞLATTI”

Polis ekipleri, kaza sonrası sokakta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri, sokaklarda sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği öğrenildi.