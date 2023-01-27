Aksaray'da sokak köpeklerine 'reflektörlü tasma' takıldı

Aksarayhaber68.com'da yer alan habere göre Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından sahipsiz sokak köpeklerinin gece şartlarında özellikle karayolları üzerinde görünürlüklerinin arttırılarak araç çarpmalarının önlenmesi amacıyla, kendi imkanları ile reflektif tasmalar hazırlandı.

Hazırlanan reflektif tasmalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından özellikle Adana-Ankara, Konya-Nevşehir karayolları ile Aksaray’a bağlı tüm köy yolları üzerinde bulunan sahipsiz köpeklerin boynuna takılmıştır. Takılan reflektif tasma sayesinde sürücülerin karayolları üzerinde hayvanları daha rahat farketmeleri sağlandı.

Yapılan açıklamada Konum olarak kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan Aksaray ilinde sahipsiz sokak hayvanlarının trafik kazalarında hayatını kaybetmesini önlemek ve Aksaray’ı yaşanabilir hayvan dostu bir şehir yapmak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi