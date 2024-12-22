Aksaray'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Son olarak Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta meydana gelen bıçaklı saldırı, vatandaşları tedirgin etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki A.Ş.Ş. isimli genç kadın, evine dönerken G.G. isimli bir erkek şahıs ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü. G.G., belindeki bıçağı çıkararak kadını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak yere yığıldı.

ŞÜPHELİ KAÇTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, bölgede parmak izi ve delil çalışmaları yaparak saldırıya dair detayları ortaya çıkarmaya çalıştı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan A.Ş.Ş., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Mahalle sakinleri, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Son dönemde artan şiddet olayları nedeniyle endişelerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden daha fazla güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Saldırının ardından kayıplara karışan G.G.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin daha etkin tedbirler alması bekleniyor. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.