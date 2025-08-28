Aksaray’da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: eski kayınpeder, eski damadını öldürdü

Aksaray / Metin Kurt





İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini rahatsız ettiği ileri sürülen eski damat, kayınpederi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞMA CAN ALDI

Olay, 2411. Tatar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Uygur Deniz (38), kayınpederi Yılmaz A. (59) ile karşılaştı. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya daha fazla dayanamayan Yılmaz A., yanında bulundurduğu tabancayla eski damadı Deniz’e ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deniz, olay yerinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı.

MAHALLE SOKAĞA DÖÜLDÜ

Silah sesleriyle büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, olayı dehşet içinde izledi. Olayın ardından sokağa dökülen vatandaşlar, polis ekiplerinin incelemelerini uzaktan takip etti.

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılmayan Yılmaz A., polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Uygur Deniz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.