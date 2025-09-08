Aksaray’da sokakları karıştıran baba-oğul serbest kaldı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray’da husumetli iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek polise yönelik şiddete dönüştü. Olayda 2’si polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Polise tekme, yumruk, bıçak ve hatta sandalyeyle saldıran baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHALLE KAVGASI POLİSE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak’ta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.A. (46) ile oğlu M.A. (23), mahallede karşılaştıkları T.Ç. (48) ve oğlu M.S.Ç. (22) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Ancak bu kez öfkesini kontrol edemeyen baba-oğul, kendilerini sakinleştirmeye çalışan polislere saldırdı.

POLİSLERE SANDALYE VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Kavgada M.A., eline geçirdiği sandalyeyle bir polis memurunun kolunu kırdı. Babası A.A. ise çevresine ve polislere bıçakla saldırdı. Elindeki bıçağı bir ara polisin üzerine fırlatan saldırgan, gözü dönmüş halde sağa sola savurduğu bıçakla dehşet saçtı.

Polisin biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı baba-oğul, yere düşmelerine rağmen tekme ve yumruklarla saldırılarına devam etti. Bu sırada M.A.’nın, polislere dönerek “Babama vurursan düşmanlık güderim, seni bulurum” sözleriyle tehditler savurduğu öğrenildi.

2 POLİS YARALANDI

Olayda 2 polis memuru ve 2 vatandaş yaralandı. Sandalyeyle kolundan darbe alan polis memurunun kolu alçıya alındı. Diğer polis ise tekme ve yumruk darbeleriyle bacak ve ayağından yaralandı.

7 GÖZALTI, 5 SERBEST, BABA-OĞUL ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Kavganın ardından olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 şüpheli serbest bırakılırken, baba A.A. ve oğlu M.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.