Aksaray’da su fiyatlarına tarihi zam! Halk tepkili!

Aksaray /Metin Kurt

Aksaraylı vatandaşlar, su faturalarına gelen büyük zam karşısında şaşkınlık ve öfke içinde. Sosyal medya platformlarında su faturalarını paylaşan birçok kişi, yüksek zam oranını eleştirerek yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

Bu tepkilerden en dikkat çekeni ise Aksaraylı vatandaş İrfan Bayrak’ın yaptığı paylaşım oldu. Bayrak, faturasındaki değişikliği şu sözlerle dile getirdi:

"Ey millet, ey Aksaray halkı! Ülkede enflasyon düşüyor, düştü naraları atılırken, su faturalarına yapılan zam akıl almaz boyutta! Aralık ve Ocak aylarında aynı tüketim miktarı olan 19 ton suya Aralık ayında 152 TL öderken, Ocak ayında 311 TL ödedim! Bu nasıl adalet? Yazıklar olsun! Uyan millet, uyan artık şu gafil uykudan!"

Bayrak’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, birçok vatandaş da benzer şekilde mağdur olduklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA FATURA PAYLAŞIMLARI ARTIYOR

Aksaraylılar, sosyal medyada #AksaraydaSuZammı etiketiyle yüzlerce paylaşım yaparak suya gelen fahiş zammı gündeme taşıdı. Vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklerken, su fiyatlarına yapılan bu büyük zammın geri çekilmesini talep ediyor.

Birçok kullanıcı, faturalarının önceki aylara göre iki katına çıktığını belirterek, ekonomik şartların zaten zor olduğu bu dönemde suya böylesine yüksek bir zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar suya yapılan %100 zam konusunda yetkililerden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle konunun kısa sürede Aksaray Belediyesi ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Aksaray halkı, ekonomik şartların gittikçe zorlaştığı bu süreçte temel ihtiyaç olan suyun bu kadar pahalı hale gelmesini eleştirirken, belediyenin ve yetkililerin en kısa sürede bu konuda adım atmasını istiyor. Su fiyatlarına gelen bu tarihi zam, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.