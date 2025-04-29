Aksaray'da suçun kökü kazınıyor: 19 Şüpheli Yakalandı

Metin Kurt / Aksaray / YENİÇAĞ

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, Emniyet güçleri suçla mücadelede kararlılığını bir kez daha gösterdi. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonlarla ilçede huzuru tehdit eden çok sayıda şahsı adalete teslim etti. Farklı suçlardan aranan 19 kişi, titiz bir takibin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar, ilçede suçla mücadelede gösterilen kararlı tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan şahıslardan 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Bu gelişme, bölgede geniş yankı uyandırırken, emniyetin vatandaşlara güven veren başarılı çalışmaları da kamuoyunda takdir topladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyon kapsamında yakalanan 19 şahsın suç dosyaları oldukça dikkat çekici. İşte suç başlıkları:

Hırsızlık suçundan 8 kişi, kasten yaralama suçundan 4 kişi, tehdit ve hakaret suçundan 2 kişi, bir yabancıyı ülkeye sokmak veya kalmasına imkân sağlamak suçundan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 1 kişi, nitelikli cinsel saldırı suçundan 1 kişi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan 1 kişi, bu kapsamlı çalışmalarda, toplumun huzurunu bozan, halkın güvenliğini tehdit eden kişilere göz açtırılmadı. Her biri farklı suçlardan aranan bu kişilerin adalete teslim edilmesiyle birlikte, Ortaköy’de güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliği bir kez daha teyit edildi.

VATANDAŞ RAHAT NEFES ALDI

İlçe halkı, yapılan operasyonların ardından sosyal medya ve yerel platformlarda duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Suçla mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, çocuklarının ve ailelerinin daha güvenli bir ortamda yaşamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

İlçe Emniyet yetkilileri, benzer çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve Ortaköy’de suçluların barınamayacağını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim en büyük önceliğimiz. Yasaların bize verdiği yetki ve sorumlulukla, suçun her türlüsüne karşı mücadelemiz sürecektir” ifadeleri kullanıldı.