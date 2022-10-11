11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Suikast silahı ile yakalandı

Aksaray’da bir restorana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada suikast silahı olarak da bilinen uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:00
Takip Et

Aksaray'da suikast silahı ile yakalandı

Suikast silahı ile yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, operasyon, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bir restorana yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranda bir şahsın üzerinde silah bulunduğu bilgisine ulaştı. 

Gece yarısı operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, restorana gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinden uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
4
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Çocukları bu içecekten uzak tutun. Çocukları mahveden madde içindekiler kısmında ortaya çıktı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
5
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Eşi Hatice Senem'i öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! Müebbet hapsi istendi
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Gelin ve damadın aklını alan şaka
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
﻿Katar'da 1300 taraftar Dünya Kupası'nı izleyemeyecek. Yasak geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.