Aksaray'da şüpheli suç makinesi çıktı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 "Hırsızlık', 2 "Resmi belgede sahtecilik', 3 "Dolandırıcılık', 2 "Şantaj ve 1 "Eziyet etme" suçu olmak üzere toplam 10 suçtan aranan B.C.K.'nin (27) saklandığı evde sahte belge basımı yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray merkezdeki evine dün gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, sahte resmi belge basarken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada kimlik kartı basım makinesi, renkli yazıcı, dizüstü bilgisayar, 94 sahte kimlik kartı, 101 sahte sürücü belgesi, 5 sahte Bulgaristan kimlik kartı, 2 sahte özel güvenlik kimlik kartı, 2 sahte savcı kimlik kartı, 1 sahte polis kimlik kartı, 33 sahte diploma ve 2 sahte tapu senedi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.C.K., bugün tutuklandı.