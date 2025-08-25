Aksaray’da takla atan otomobil korkuttu: 1 yaralı

Aksaray’da Mehmet Akif Ersoy mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil takla atarak durabildi.

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Ö.E. idaresindeki 68 ADF 842 plakalı Opel Corsa, otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2-007.jpg

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek park halinde bulunan 68 KN XXX plakalı wolkswagen Passat’ marka otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle Opel Corsa takla atarak durabildi.

3-004.jpg

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4-005.jpg

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken gelirken, otomobil kaza yerinden çekici marifetiyle kaldırıldı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

5-001.jpg

