Aksaray’da takla atan otomobil korkuttu: 1 yaralı

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, Ö.E. idaresindeki 68 ADF 842 plakalı Opel Corsa, otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek park halinde bulunan 68 KN XXX plakalı wolkswagen Passat’ marka otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle Opel Corsa takla atarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken gelirken, otomobil kaza yerinden çekici marifetiyle kaldırıldı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.