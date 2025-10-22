YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak ve karayolu taşımacılığında adil çalışma koşullarını sağlamak amacıyla takograf denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İl Müdürü Ferdi Gürel’in koordinasyonunda yürütülen denetimler, sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine uyup uymadığını tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Takograf cihazlarının doğru şekilde kullanılması, sürücülerin yorgunluk kaynaklı kazalardan korunmasında hayati önem taşıyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, araçlarda bulunan takograf cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı, kayıtların eksiksiz tutulup tutulmadığı ve sürücülerin dinlenme sürelerine riayet edip etmediği titizlikle inceleniyor.

İl Müdürü Ferdi Gürel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aksaray İl Müdürlüğü olarak trafik güvenliğini önemsiyoruz. Sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de toplumun huzuru için belirlenen çalışma ve dinlenme sürelerine uymaları büyük önem taşıyor. Takograf denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor, kurallara uymayanlara gerekli idari işlemleri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürel, takograf denetimlerinin yalnızca cezai bir uygulama olmadığını, aynı zamanda sürücülerin sağlığını korumak ve taşımacılık sektöründe adil rekabet ortamı oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki dönemde de şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda denetimlerine devam edecek. Yapılan bu denetimlerle birlikte, trafik kazalarının azaltılması, taşımacılık sektöründe güvenli sürüş bilincinin artırılması ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.