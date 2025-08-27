Aksaray’da ticari kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, TOKİ Yunus Emre Mahallesi 117. Cadde kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. (48) yönetimindeki Ford marka 68 ADD 340 plakalı ticari kamyonet ile Ahmet Ç.’nin kullandığı 68 BD 838 plakalı Wolkswagen marka ticari kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford marka kamyonet kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç isehareket kabiliyetini kaybetti çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı

Kazada, Hasan K.’nin aracında yolcu olarak bulunan Gül K. (46) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.