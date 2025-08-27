Aksaray’da ticari kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da ticari kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki ticari kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, TOKİ Yunus Emre Mahallesi 117. Cadde kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. (48) yönetimindeki Ford marka 68 ADD 340 plakalı ticari kamyonet ile Ahmet Ç.’nin kullandığı 68 BD 838 plakalı Wolkswagen marka ticari kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford marka kamyonet kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç isehareket kabiliyetini kaybetti çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı

Kazada, Hasan K.’nin aracında yolcu olarak bulunan Gül K. (46) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı