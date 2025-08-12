Aksaray’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Sefa Ç. (24) idaresindeki 07 BUE 264 plakalı otomobil, Adana istikametinden Aksaray yönüne seyir halindeydi. Bu sırada Ankara istikametinden gelen Cemil P. (44) yönetimindeki 63 ADU 576 plakalı TIR, Yeni Oto Tamirciler Sanayisi’ne girmek üzere manevra yaptı.

Otomobil, TIR'ın dorse tekerlerine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.