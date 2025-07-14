Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

Aksaray'da tırın 2 otomobile çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu yeni sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Mehmet D. (21) idaresindeki 63 M 6513 plakalı Scania marka tır, Muhammet Giray A. (28) yönetimindeki 68 AAN 509 plakalı otomobil ve Muhammet Ali E. (24) idaresindeki 68 ADH 079 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Muhammet Ali E.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

Aksaray’da TIR ile otomobiller çarpıştı!

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