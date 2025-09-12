Aksaray’da tır kontrolden çıkıp yurt duvarına çarptı: Sürücü yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da E-90 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek öğrenci yurdunun duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olayın gece saatlerinde yaşanması ve yurtta öğrencilerin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, Aksaray-Adana istikameti üzerinde seyir halinde olan 65 yaşındaki Fatih İ. idaresindeki tırla yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve burada bulunan öğrenci yurdu duvarına çarpıp durabildi.

Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede kaza mahalline ulaştı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Çekici yardımıyla kaldırılan tırın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öğrenci yurdu yetkililerinden alınan bilgiye göre, kazanın meydana geldiği sırada yurtta öğrencilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Duvarın büyük ölçüde zarar gördüğü, ancak can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.