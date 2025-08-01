Aksaray’da TIR şarampole uçtu, alev topuna döndü

FOTO / HABER: Mahmut ŞEN / YENİÇAĞ AKSARAY

Ankara istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan 63 AGC 624 plakalı parça malzeme yüklü TIR, Topakkaya girişi yakınlarında sürücüsü Salih Emek (24) idaresinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından TIR, büyük bir gürültüyle alev topuna döndü ve yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar alevleri ve dumanı fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

TIR sürücüsü Salih Emek’in kazayı yaralı olarak atlattığı öğrenilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.