Olay, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kaçakçılığı engellemek üzere çeşitli operasyonlar düzenleyen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi personeli, Otoyol Jandarma Komutanlığı ile ortak bir denetim sırasında dikkat çeken bir tırı kenara çekti.

Sürücü M.T.'nin (45) ehliyet ve araç belgelerini incelerken sergilediği gergin tavırlar, KOM ekiplerinin kuşkularını artırdı ve aracı detaylı bir taramaya aldılar.

Arama sonucunda, 1.230 adet çeşitli markalardan kozmetik malzeme, 1.990 adet oyuncak, 258 çift ayakkabı, 122 adet e-sigara, 650 adet e-sigara sıvısı, 319 paket kaçak sigara, 300 paket cips, 45 adet telefon şarj adaptörü, 45 adet telefon şarj kablosu, 3 adet taktik sırt çantası, 26 adet taktik kemer, 28 adet taktik bere, 70 paket nargile tütünü, 23 adet tıraş aleti, 17 adet katlanabilir cop ve 2 adet elektrikli süpürge parçası bulundu.

Malların toplam tahmini piyasa değerinin 3 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.