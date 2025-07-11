Aksaray'da TOKİ bölgesinde korkutan anız yangını!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray'da TOKİ bölgesinde korkutan anız yangını!

Aksaray’da bugün öğle saatlerinde TOKİ bölgesi 5. etapta çıkan anız yangını, vatandaşlarda büyük panik yarattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının, çevredeki konutlara ve villalara ulaşmadan söndürülmesi ise olası bir faciayı önledi.

FOTOĞRAF: SAVAŞ ULUKAYA / HABER: METİN KURT / YENİÇAĞ

Aksaray’da bugün öğle saatlerinde TOKİ bölgesi 5. etapta çıkan anız yangını, vatandaşlarda büyük panik yarattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının, çevredeki konutlara ve villalara ulaşmadan söndürülmesi ise olası bir faciayı önledi.

aniz2.jpg

Yangın ihbarının alınmasının ardından Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk etti. Ekipler, hızlı ve koordineli müdahaleleri sayesinde yangını kontrol altına alarak çevredeki yapıların zarar görmesini engelledi.

Yüzlerce dönümlük arazideki kuru otların kül olduğu yangında, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

aniz3.jpg

Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle anız yakılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

Son Haberler
Kuyumcuda milyonluk vurgun yaptılar! Sınır kapısında yakalandılar
Kuyumcuda milyonluk vurgun yaptılar! Sınır kapısında yakalandılar
Bebek katili Öcalan, Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Öyle bir örnek gösterdi ki ülkücüler bile dondu kaldı... Kimse inanamadı...
Bebek katili Öcalan, Bahçeli'yi öve öve bitiremedi! Öyle bir örnek gösterdi ki ülkücüler bile dondu kaldı... Kimse inanamadı...
Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlara hayat kurtaran yayla uyarıları
Bunaltıcı sıcaklardan kaçanlara hayat kurtaran yayla uyarıları
LGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktı
LGS’de tam puan alan öğrenci sayısı ortaya çıktı
Kerim Ülker, Dünya ile yollarını ayırdı
Kerim Ülker, Dünya ile yollarını ayırdı