Aksaray'da TOKİ bölgesinde korkutan anız yangını!

FOTOĞRAF: SAVAŞ ULUKAYA / HABER: METİN KURT / YENİÇAĞ

Aksaray’da bugün öğle saatlerinde TOKİ bölgesi 5. etapta çıkan anız yangını, vatandaşlarda büyük panik yarattı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının, çevredeki konutlara ve villalara ulaşmadan söndürülmesi ise olası bir faciayı önledi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk etti. Ekipler, hızlı ve koordineli müdahaleleri sayesinde yangını kontrol altına alarak çevredeki yapıların zarar görmesini engelledi.

Yüzlerce dönümlük arazideki kuru otların kül olduğu yangında, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle anız yakılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.