Aksaray’da TOKİ kavşağında kaza: Otomobil kaldırıma çıktı

Aksaray TOKİ Kavşağında meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

AKSARAY / MAHMUT ŞEN

Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönüş yapan 68 ADM 071 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsü Muhammed Ali K.’nin (44) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

