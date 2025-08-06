Aksaray’da trafo yangını!

Mahmut Şen/Aksaray
Trafo içerisinden yükselen yoğun dumanlar ve patlama sesleri çevre halkını korkuttu. Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Kısa sürede olay yerine polis ve Medaş ekipleri sevk edildi.
Yangının trafo içerisindeki besleyici panolardan çıktığı tespit edilirken, Medaş ekipleri yangına toz tüp yangın söndürücülerle müdahale etti.
Mahalle sakinleri olay sırasında büyük panik yaşarken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.