Aksaray’da Türk Sağlık-Sen, yıl sonu promosyon taleplerini iletti

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi, sağlık çalışanlarının yıl sonunda yapılacak banka promosyonu ile ilgili taleplerini sahada yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürü Sayın Abdullah Güleç’e iletti. Sendika yetkilileri, sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hazırladıkları kapsamlı talepleri ile görüşmede sundu.

Taner Kara başkanlığındaki Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi, taleplerin detaylarını şu şekilde sıraladı:

Promosyon Tutarı: Sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının peşin ve tek seferde en az 180.000 TL olması.

Kredi Kartı Aidatı: Bankaların kredi kartlarından herhangi bir aidat talep etmemesi.

ATM Erişimi: Yeterli sayıda ATM’nin bulunması ve diğer bankamatiklerin sağlık çalışanları tarafından ücretsiz şekilde kullanılabilmesi.

Ödeme Başlangıcı: Anlaşma sağlandıktan sonra sisteme dahil olan personelin, katıldığı aydan itibaren promosyon ödemesi alması.

Bankacılık Hizmetleri: Tüm bankacılık işlemlerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz sağlanması.

Geri İade Talebi Olmaması: Tayin, ölüm, emeklilik gibi sebeplerle sistemden ayrılan personelden promosyon tutarının geri istenmemesi.

Düşük Faizli Kredi: Personelin talep etmesi halinde bankalar aracılığıyla düşük faizli kredi imkânı sağlanması.

Türk Sağlık-Sen Aksaray Şubesi Başkanı Taner Kara, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alması gerektiğine dikkat çekerek, “Sahada aldığımız geri dönüşler, sağlık çalışanlarımızın beklentilerini açıkça ortaya koyuyor. Bu taleplerimiz, hem çalışanlarımızın ekonomik güvenliğini hem de motivasyonunu artırmayı hedefliyor” dedi.

Yetkililer, İl Sağlık Müdürlüğü ve bankalarla yapılacak görüşmelerin ardından promosyon anlaşmasının netleşeceğini ve sürecin tüm çalışanlara şeffaf bir şekilde aktarılacağını belirtti.

Türk Sağlık-Sen’in Aksaray Şubesi, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve ekonomik kazanımlarının artırılması konusunda öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.