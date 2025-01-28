Aksaray’da uyuşturucu kaçakçılık operasyonu: 50 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da uyuşturucu kaçakçılık operasyonu: 50 gözaltı

Aksaray'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Ocak tarihlerinde il merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 621,76 gram sentetik kannabinoid, 24,19 gram eroin, 7,35 gram metamfetamin, 1,95 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 5 adet pype, 1 hassas terazi ve 6 bin lira suçta kullanılan para ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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