Aksaray'da uyuşturucu operasyonu. 10 kilogram esrar ve 483 kök Hint keneviri ele geçirildi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 10 kilogram esrar, mısır tarlasının içerisine ekilmiş 483 kök Hint keneviri, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda A.G, D.Y. ve T.Y. gözaltına alındı. (AA)