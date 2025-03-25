Aksaray’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı!

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik istihbari çalışmalar yürütüyordu.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda M.A.K. ve A.M. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Aksaray il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi:

230 gram sentetik kannabinoid (bonzai)

8 gram sıvı amfetamin

70 ml aseton sıvısı

Bu maddelerin, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.K. ve A.M., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

AKSARAY JANDARMASINDAN KARARLILIK MESAJI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları bu tür suçlara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet etti.

Uyuşturucu ile mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden güvenlik güçleri, gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumak adına çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı.