Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelede hız kesmiyor. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan makaronlara el konuldu.

Metin Kurt / Aksaray / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında, Taşpınar Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 48 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan makaronlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma, şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetimlerini sıkılaştırarak yasa dışı ticarete geçit vermiyor.

Yetkililer, halk sağlığı ve kamu düzenini korumak için kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Vatandaşlara ise “Kaçakçılık suçtur, sessiz kalmayın!” çağrısı yapılarak destek istendi.

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