YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü arasında çok önemli bir protokole imza atıldı. Yaban hayatının korunması, tedavisi, rehabilitasyonu ve tekrar doğaya kazandırılması hedefiyle Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde “Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi” kurulacak.

Aksaray Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalcam ve ASÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin katıldı.

YABAN HAYVANLARI BURADA TEDAVİ EDİLİP, DOĞAYA DÖNDÜRÜLECEK

İmzalanan protokol çerçevesinde; doğada yaralı, güçten düşmüş, hasta halde bulunan tüm yaban hayvanlarının ilk müdahalesi ve tedavisi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yapılacak. Yine mevzuata aykırı sebeplerle el konulan ya da üretim istasyonlarından gelen yaban hayvanlarının da rehabilitasyon süreçleri bu merkezde yürütülecek.

Tedavisi başarıyla tamamlanan hayvanların, gerektiğinde halkalama/markalama işlemleri yapılarak tekrar doğal yaşam ortamlarına salınması sağlanacak. Eğer tedavi sonrası doğaya dönüş imkânı olmayan türler olursa, bunların Genel Müdürlüğün uygun gördüğü yaban hayatı merkezlerine veya hayvanat bahçelerine nakli yapılacak.

MERKEZİN TÜM BAKIM VE İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Merkezin kurulumundan sonra bina bakım, tamirat, onarım gibi ihtiyaçlar da protokol kapsamına alınmış durumda. Ayrıca yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde gerekli olacak ilaç, gıda, dezenfektan malzemesi gibi ihtiyaçlar da merkez tarafından temin edilecek.

Aksaray, bu projeyle yaban hayatı koruma noktasında bölgesel ve ulusal ölçekte çok önemli bir misyon üstlenecek. Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaralı yaban hayvanlarının uzman ellerde tedavi edilip tabiatına geri kazandırılması, hem akademi hem doğa hem de kamu yararı açısından büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Bu merkez, sadece tedavi üssü değil; aynı zamanda üniversitenin bilimsel çalışmalarına da ciddi katkı sağlayacak. Ekosisteme, biyoçeşitliliğe, yaban hayatının korunmasına doğrudan hizmet edecek olan bu proje, Aksaray Üniversitesi’nin prestijine yeni bir halka daha ekleyecek.