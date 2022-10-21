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Alkol şişedeki gibi durmadı

Aksaray’da ters şeritte alkollü araç kullanırken kaldırıma çarparak kaza yapan sürücü bir süre araç koltuğuna yattıktan sonra alkol muayenesi yapmak isteyen polis memurlarının yanına gidip ağlamaya başladı. 

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 07:10
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Aksaray'da yaşandı. Alkol şişedeki gibi durmadı

Alkol şişedeki gibi durmadı
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İHA'nın haberine göre, olay, Hasas Mahallesi, Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı. Aşırı alkol aldıktan sonra 68 ACB 773 plakalı Peugeot marka otomobilin direksiyonuna geçen Mücahit G. (26) isimli sürücü önce ters yola girdi, sonra da kaldırıma çarparak kaza yaptı. 

Kaza sonrası otomobilden dumanlar yükselirken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce yolda güvenlik önlemi alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de motor kısmından dumanlar çıkan araca soğutma çalışması yaptı. 

Çalışmaların ardından alkollü sürücü aracın direksiyon koltuğuna geçerek bir süre uzanıp yattı. Ardından alkol muayenesi için araçtan indirilen ve ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken sürücüye üflemesi için alkolmetre uzatıldı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü daha sonra polis ekiplerine ağladı. 

Polis ekiplerince önce teselli edilen, sonra da alkolmetreye üflemesi için uzun süre dil dökülen sürücü alkolmetreye üflememesi üzerine ret çıktısı alınarak alkol muayenesi için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Araç polis ekiplerince trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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