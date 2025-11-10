Yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde tahmin edilen obruk, bölgede tedirginliğe yol açtı.

Olay, Gazi Mahallesi'nde pancar hasadı yapan çiftçi Mevlüt Ağır'ın arazisinde gerçekleşti. Tarlasında çalışırken obruku fark eden Ağır, durumu hemen mahalle muhtarına ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, obruk çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak alanı izole etti.

Yetkililer, obruğun çapını 2 metre, derinliğini ise 15 metre olarak öngörürken, detaylı inceleme için uzman ekiplerin görevlendirileceğini belirtti.

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yeraltı su seviyesinin düşmesiyle birlikte obruk vakaları sıklaşmıştı. Bu obruğun da aşırı yeraltı suyu kullanımı ve su seviyesindeki azalmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Jandarma, çiftçilere ve bölge sakinlerine tarlalarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.