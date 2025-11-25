YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray Alparslan Türkeş Bulvarı İstiklal Mahallesi kavşağı üzerinde yol çalışması nedeniyle trafik akışının kapalı ve reflektörlü dubalarla işaretlenmiş olan yolda hafif ticari kamyonet ile hafriyat kamyonu dorsesi arasında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir hâlinde ilerleyen 68 plakalı hafif ticari kamyonet, çalışma yapılan alandaki uyarı tabelalarına çarptıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle park hâlinde bulunan 68 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken sürücü İ.B. (31) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.