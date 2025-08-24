Aksaray’da yol tartışması kavgaya dönüştü: “Vur” dedi, kendisi vurdu

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Şehit Polis Şükrü Koçak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, askerlik görevinden izne gelen 21 yaşındaki Kürşat Ali D., 70 ACS 418 plakalı motosikletiyle Atatürk Bulvarı istikametine ilerlediği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 48 yaşındaki Çetin İ. ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında motosikletinden inen genç, “Gel şuraya bir tane vur” diyerek Çetin İ.’yi provoke etmeye çalıştı. Ancak beklediği tepkiyi alamayınca öfkesine kapılıp Çetin İ.’yi kafasından darp etti. Kafasından yaralanan ve kanlar içinde kalan Çetin İ., olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ambulansta ilk müdahale yapılırken, saldırgan motosiklet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç sürücü, polise verdiği ilk ifadede ilginç sözler sarf etti:

“Gel şuraya bir tane vur dedim. Direkt yere yatıp şikayetçi olacaktım. Benim planım oydu. Ama gaza gelip ben vurdum.”

Polisi bile şaşırtan bu itiraf sonrası şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.