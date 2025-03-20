Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kaynak: ANKA
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Aksaray-Konya kara yolu üzerinde, Eşmekaya beldesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, Marmaris’ten Van’a seyir halindeyken, saat 22.05 civarında kontrolden çıkarak yan yattı ve bir takla attı. Kazada, 20 yolcu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Tipi ve rüzgâr nedeniyle yollarda buzlanma yaşanıyor. Ekiplerimiz 125 personel ve 60 araçla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılarımız ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Büyük ihtimalle ayakta tedavi edilecekler” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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