Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris’ten Van’a giden 46 AIZ 037 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüste 28 yolcu, 1 muavin ve 2 sürücünün bulunduğu öğrenildi. Olayda 20 kişi yaralanırken, kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARA ALMAYANLAR KONAKLATILACAK

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazadan sonra olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali, yaptığı açıklamada, "Aksaray'da AFAD, karayolları, UMKE ve Özel İdaresi kurumlarımızla karla mücadele faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu akşam, buzlanma nedeniyle bir otobüsümüz yan yatıyor ve takla atıyor. Hafif ve orta derecede yaralı 20 kişiyi hastaneye sevk ettik. Yaralı olmayan 11 kişiyi ise Aksaray’da konaklatacağız" dedi.

YARALI YOLCU DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kazada yaralanan yolculardan Nesim Çelik, kazanın nedenine dair belirsizlik yaşadığını belirterek, "Kaza buzlanmadan mı, fırtınadan mı oldu, anlayamadım" dedi.

Vali Kumbuzoğlu, kazadan yara almadan kurtulanlarla görüştükten sonra hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti ve tedavi durumları hakkında bilgi aldı.