Aksaray'da yollara park edilen TIR'lar tehlike saçıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da yollara park edilen TIR'lar tehlike saçıyor

Aksaray'da TIR parkı yerine yasak olmasına rağmen sokaklara park edilen tır ve kamyonlar trafiği tehlikeye düşürürüyor.

Aksaray sokaklarında yasak olmasına rağmen şehir içine park edilen TIR ve kamyonlar sürücü ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Şehir içine park edilmeleri yasak olmasına rağmen sürücüleri tarafından gelişi güzel park edilen TIR ve kamyonlar hem görüş mesafesini engelliyor, hem de neredeyse uzunluğu ve genişliğiyle yolları kapatıyor.

Hemen her gün yapılan şikayetlere rağmen hatalı park yapmaların devam etmesi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Kimisi karşılıklı, kimisi peş peşe park edilen TIR ve kamyonlar bazı sokaklarda neredeyse yol kapatmaya kadar trafiğe engel olurken, görüş mesafesini kısıtlayan ve kör nokta oluşturan TIR ve kamyonlar muhtemel bir kazaya da davetiye çıkarıyor.

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Vatandaşlar uzun süredir yaşanan bu soruna bir çözüm bulunmadığını belirterek yetkililerin konuya ilişkin çalışma yapmasını talep ediyor.

Aksaray'da yollara park edilen TIR'lar tehlike saçıyor

Aksaray'da yollara park edilen TIR'lar tehlike saçıyor

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