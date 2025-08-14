Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama

Kaynak: İHA

Aksaray’da motosikletli yunus polisleri, şehir genelinde gerçekleştirdiği ani uygulama ile tüm araç ve şahısları didik didik aradı.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, gece yarısı şehir genelinde kritik noktalarda ani uygulama yaptı.

Şehir merkezinden en uzak cadde ve sokaklara kadar konuşlanan yunus ekipleri araç ve şahıslar üzerinde kapsamlı denetim yaptı. Araçların durdurulduğu, sürücü ve yolcuların arandığı kontrollerde şahıslar da tek tek Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Son Haberler
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor