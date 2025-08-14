Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, gece yarısı şehir genelinde kritik noktalarda ani uygulama yaptı.

Şehir merkezinden en uzak cadde ve sokaklara kadar konuşlanan yunus ekipleri araç ve şahıslar üzerinde kapsamlı denetim yaptı. Araçların durdurulduğu, sürücü ve yolcuların arandığı kontrollerde şahıslar da tek tek Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.