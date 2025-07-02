Aksaray’da zehir tacirine jandarma darbesi!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray’da jandarma, bir şahsı uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası delilleri toplayan jandarma B.S, isimli kişiye operasyon düzenledi. Baskında uyuşturucu madde ve uyuşturucu elde edilen para ele geçirdi.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Merkez İlçe ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonla zehir tacirine geçit vermedi.

İstihbari çalışmalar sonucu, B.S.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, Aksaray merkezde düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.B.S.’nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda;10 gram bonzai,19 gram metamfetamin, Uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 14 bin 710 TL para bulundu.

B.S.’nin “Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma” suçundan 2 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemleri yapılan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Firari olarak aranan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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