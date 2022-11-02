2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zehir tacirinin zulası polisi şok etti

Aksaray’da polis kontrolünde ayakkabısında uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs “Taşımıyorum” deyip kendini savunsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 06:59
Takip Et

Aksaray'da zehir tacirinin zulası polisi şok etti

Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde yaşandı. Kentte huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri Muhammet Sait D. (29) idaresindeki 68 HL 925 plakalı otomobili durdurdu. 

İlk olarak sürücü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken dana sonra araçta geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, bekçi ve polisler bu kez şahıslar üzerinde arama yaptı. 

Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. (27) ve Samet A.'nın (26) üstleri didik didik aranırken, çoraplarına kadar aranan şahıslardan Yıldırım K.’nin ayakkabısının içinden bir miktar metamfetamin çıktı. 

Gazetecilerin “Neden uyuşturucu taşıyorsun” sorusuna “Taşımıyorum” diye cevap veren sürücü kendini savunmaya çalışsa da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım K. ve arkadaşı Samet A. gözaltına alınırken, araç sürücüsü serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
4
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
5
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
6
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
7
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿AKP'nin toplantısına gidip tuzluk olacağını idrak edince Fatih Portakal gittiğine bin pişman oldu. Erdoğan'a 'Hakkımı helal etmiyorum' dedi
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Zehir tacirinin zulası polisi şok etti
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Mersin Üniversitesi 25 personel alacak
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
﻿Marsilya'da Tottenham mucizesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.