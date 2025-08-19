Aksaray’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Ankara istikametinden Aksaray Yenimahalle trafik ışıklarında meydana geldi 68 ADL 022 plakalı Volkswagen sedan marka otomobil sürücüsü Emrah Göktaş’ın, önünde seyreden 68 KC 200 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan S.G (53), M.E (73), G.S.G (16) ve D.Ö.G yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.