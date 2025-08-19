Aksaray’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Aksaray’da trafik ışıklarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Mahmut ŞEN & Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Kaza, Ankara istikametinden Aksaray Yenimahalle trafik ışıklarında meydana geldi 68 ADL 022 plakalı Volkswagen sedan marka otomobil sürücüsü Emrah Göktaş’ın, önünde seyreden 68 KC 200 plakalı Volkswagen Caddy marka hafif ticari araca arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

2-017.jpg

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan S.G (53), M.E (73), G.S.G (16) ve D.Ö.G yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3-012.jpg

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medya yayıncısı 'Jrokez', son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’yi sarsan cinayet! Firari kadın sahte kimlikle yakalandı: Eşini öldürüp küvette 9 ay saklamıştı
Firari kadın sahte kimlikle yakalandı
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Semedo'dan Vitor Pereira itirafı! Mourinho ve Benfica detayı
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!
Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!