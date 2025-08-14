Aksaray’da zincirleme kaza! Sürücü çarpıp kaçtı

FOTO/HABER: Mahmut ŞEN / YENİÇAĞ AKSARAY



Edinilen bilgilere göre, seyir hâlinde olan Opel Astra sedan marka, 68 FD ** plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde ilerleyen Passat marka 06 KYE ** plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Opel Astra, duramayıp bu kez 16 NRL ** plakalı Fiat Doblo’ya arkadan çarptı.

Kazanın ardından, kazaya neden olan Opel Astra sürücüsünün aracını olay yerinde bırakmadan hızla uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Maddi hasarla atlatılan kazada, araçlarda ciddi deformasyon meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmaması, çevredeki vatandaşlar tarafından “büyük şans” olarak değerlendirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.