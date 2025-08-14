Aksaray’da zincirleme kaza! Sürücü çarpıp kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da zincirleme kaza! Sürücü çarpıp kaçtı

Aksaray’da şehir içi trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ekecik Bulvarı’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İl Özel İdaresi yolu üzerinde yaşanan olay, hem maddi hasara yol açtı hem de trafikte kısa süreli paniğe neden oldu.

FOTO/HABER: Mahmut ŞEN / YENİÇAĞ AKSARAY

Edinilen bilgilere göre, seyir hâlinde olan Opel Astra sedan marka, 68 FD ** plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde ilerleyen Passat marka 06 KYE ** plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Opel Astra, duramayıp bu kez 16 NRL ** plakalı Fiat Doblo’ya arkadan çarptı.

111.jpg

222-001.jpg

Kazanın ardından, kazaya neden olan Opel Astra sürücüsünün aracını olay yerinde bırakmadan hızla uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

33.jpg

Maddi hasarla atlatılan kazada, araçlarda ciddi deformasyon meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmaması, çevredeki vatandaşlar tarafından “büyük şans” olarak değerlendirildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Ünlü iş adamı tutuklandı
Ünlü iş adamı tutuklandı
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok