Aksaray’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

AKSARAY / METİN KURT
Aksaray’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 68 AZ 630 plakalı Renault Kango panelvan ticari kamyonet, sürücüsü Ali.T.(77) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 07 BZR 249 plakalı Ford Tourneo Courier araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki aracın aynası kırılırken, ticari reneult kango panelvan ardından önünde bulunan 68 BR 734 plakalı servis minibüsü aracına çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali. T(77), sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.