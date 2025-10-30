YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan E.A. (26) yönetimindeki 68 BH … plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ö.F. (27) idaresindeki 06 FGF … plakalı araca henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, araçlardan birindeki yolcu konumunda bulunan 1 yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.